Спецоперация 17 апреля 2023, 09:54 ВСУ планируют задействовать 80 тысяч военных для деблокады Артемовска — СМИ «РВ»: ВСУ готовятся бросить 80 тысяч военных для деблокады Артемовска Официальный сайт президента Украины

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит многотысячную группировку для деблокады Артемовска. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на информацию представителя ЧВК «Вагнер».

По его данным, противник стянул в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тысяч бойцов.

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«ВСУ проводят мероприятия по формированию ударных группировок для нанесения фланговых ударов в направлении Северск, Попасная. Сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая», — говорится в сообщении.

Второй удар придется на Константиновку, Торецк и Дылеевку. Также группировки для наступления формируются на севере и юге. При этом противник стягивает не только живую силу, но и технику, в том числе иностранную: РСЗО HIMARS, гаубицы М777, Krab и так далее.

Отмечается, что украинская армия ежедневно теряет под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны из глубины страны.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что украинские военные бросают на поле боя своих раненых сослуживцев и тех, кто попал в окружение. Российские военные предлагают им сложить оружие. После одних из таких переговоров в плен четверым российским бойцам сдались 12 украинских военнослужащих.