ВСУ запланировали нанести удар по Запорожской АЭС в Энергодаре

Украинские военные, по предварительным данным, планировали нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, информацию он получил от представителей ядерной безопасности, которые присутствуют на станции. Они пояснили, что система охлаждения реакторов является самым уязвимым местом на станции.

«Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе», — цитирует Балицкого ТАСС.

Ранее Балицкий сообщил, что Запорожская АЭС продолжает поставлять электроэнергию на Украину, поэтому властям невыгодно ее отключать.