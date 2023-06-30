Спецоперация 30 июня 2023, 13:25 ВСУ перестали посылать в атаку западные танки WSJ: ВСУ не приблизились к российским укреплениям и перестали атаковать танками Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины не продвинулись при контрнаступлении и изменили свою тактику. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, украинские войска находятся примерно в 16 километрах от линии соприкосновения, не сумев приблизится к российским оборонительным позициям. О каком именно участке идет речь, авторы публикации не уточнили.

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Кроме того, ВСУ изменили свою тактику. Теперь они не отправляют на штурм позиций ВС России пехоту и тяжелую бронетехнику западного производства, предпочитая наносить точечные удары.

«Украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», — сказано в материале.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли значительную часть военной техники. По его словам, украинская армия лишилась 259 танков и 780 бронемашин. Глава государства подчеркнул, что особо отличившихся военнослужащих представят к государственным наградам.