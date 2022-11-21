Спецоперация 21 ноября 2022, 12:32 ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром из-за больших потерь Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону под Артемовском и Соледаром Ukrainian Joint Forces Operation Press Service

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Украинские военные начали переходить в глухую оборону под Артемовском и Соледаром, сообщил в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его данным, тактика противника изменилась из-за серьезных потерь и перемены оперативной обстановки.

Марочко обратил внимание, что ВСУ каждый день лишаются большого количества военной техники, есть проблемы и с личным составом.

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«Украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — пояснил офицер.

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В середине ноябре Марочко сообщил, что командование подразделений ВСУ, которые находятся в районе Артемовска и Соледара, скрывает факты гибели подчиненных в своих корыстных целях. Украинские офицеры среднего звена под предлогом сохранности отбирали банковские карты у военных ниже по званию, пояснил Марочко.

В случае смерти военнослужащих их не вычеркивали из списков части, чтобы продолжать получать денежное довольствие, заключил офицер НМ ЛНР.