Спецоперация 20 июля 2023, 04:05 ВСУ перешли на сельскохозяйственные дроны из-за истощения запасов Bayraktar РИА «Новости»: ВСУ перешли на сельскохозяйственные дроны из-за истощения запасов Bayraktar РИА «Новости»

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ВСУ перешли на сельскохозяйственные беспилотники на фоне истощения запасов Bayraktar. Об этом РИА «Новости» рассказал сапер отряда «Хопер» из сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса на Кинбурнской косе.

Военнослужащий с позывным Рахматулла показал кадры обломков большого дрона. К днищу аппарата была прикреплена система для сброса трех боеприпасов.

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«Наши бойцы сбивали большие коптеры сельскохозяйственные, они у нас здесь называются „Корова“, „Баба-яга“, „Ведьма“… Они жужжат громко, но самое страшное — что они носят на себе боеприпасы», — рассказал собеседник агентства.

Чаще всего это 120-миллиметровые минометные мины и бомбы 25 и 50 килограммов. Эти же дроны могут нести и четыре боеприпаса.

Пентагон выделил Украине очередной пакет военной помощи на сумму 1,3 миллиарда рублей. В него войдут четыре ЗРК NASAMS, снаряды для артиллерии, а также беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade, отметил RT.

Ранее сообщалось, что российские бойцы на Кинбурнской косе сбили один из последних турецких беспилотников ВСУ Bayraktar. Аппараты на это направление поднимались из Очакова.