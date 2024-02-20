Спецоперация 20 февраля 2024, 08:38 ВСУ перешли на натовское оружие на Херсонском направлении Российский разведчик: ВСУ используют оружие НАТО на Херсонском направлении Ministry of Defense of Ukraine

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Вооруженные силы Украины почти полностью перешли на натовское оружие на Херсонском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал российский разведчик группировки войск «Днепр» с позывным Заря.

Он отметил, что ВСУ обстреливали его подразделение из разного оружия стран Североатлантического альянса. Советского почти ничего не было, уточнил он. Исключение составило стрелковое оружие.

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«Я думаю, что там уже так же замена идет полностью. А арта (артиллерия — прим. ред.), там, минометы — все натовское. Уже все натовское», — подчеркнул разведчик.

Боец предположил, что советское оружие и боекомплекты у украинской армии уже закончились.

Военный с позывным Артист рассказал, что российские минометные расчеты прикрывают пехоту в зоне проведения СВО. Но работать с подобными установками сложно, так как приходится прятаться от дронов противника.