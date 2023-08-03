Спецоперация 03 августа 2023, 23:24 ВСУ перешли к третьему этапу контрнаступления — СМИ WP: ВСУ начали третий этап контрнаступления, используя резервы РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины начали третий этап контрнаступления, задействовав резервные силы в Запорожской области. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным зарубежных журналистов, украинские войска приступили к третьему этапу контрнаступления, при этом они стали использовать резервные силы 10-го армейского корпуса.

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Российские войска зафиксировали попытки прорыва к населенному пункту Работино, который имеет огромное значение для ВСУ. По мнению украинского командования, именно здесь будет проще всего прорвать российскую оборону.

По словам боевиков ВСУ, при попытке закрепиться в Работино, они сталкиваются с рядом препятствий.

«Погодные условия идеальны для армии России, применяющих дроны для ударов по украинской артиллерии», — отметили они.

Утром 3 августа ВСУ предприняли попытку захватить позиции российских подразделений около села Работино в Запорожской области. Атаку успешно отбили.