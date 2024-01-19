19 января 2024, 11:57
ВСУ перешли к новой тактике в зоне СВО
Боец с позывным Снейк: ВСУ сменили тактику и реже используют кассетные снаряды
Вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил российский боец с Купянского направления с позывным Снейк, его процитировало РИА «Новости».
По словам военнослужащего, противник активно использовал кассетные боеприпасы примерно до середины прошлой осени. В самый горячий период на один фугасный снаряд приходилось два-три кассетных, уточнил боец.
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«Сейчас гораздо реже», — отметил Снейк.
Он сообщил, что раньше ВСУ применяли кассетные снаряды при подготовке штурмов, но теперь используют их лишь для обороны. Причина в том, что российские военнослужащие научились противостоять таким боеприпасам. Снейк рассказал, что бойцы ВС России просто делали перекрытия в один слой бревен и 30 сантиметров песка, сообщил RT.
Теперь украинская армия обстреливает позиции фугасными снарядами. Также после смены тактики ВСУ стали использовать намного больше FPV-дронов.
Российские бойцы тоже активно применяют беспилотники в зоне СВО. Например, расчеты БПЛА почти круглосуточно наблюдают за территориями, где происходит ротация на позициях ВСУ, чтобы помешать смене солдат противника.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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