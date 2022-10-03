ВСУ перешли административную границу Луганской Народной Республики | 360°

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ВСУ перешли административную границу Луганской Народной Республики

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переходе ВСУ административной границы республики

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли административную границу ЛНР, написал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции (НМ) республики Андрей Марочко. По его словам, украинские военные находятся под постоянным огневым воздействием союзных сил.

«На данный момент эти подразделения имеют большие проблемы с логистикой, поскольку постоянно находятся под огневым воздействием нашей артиллерии и ВКС РФ», — отметил Марочко.

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В интервью «Луганскому информационному центру» офицер рассказал, что противник попал в «огневой мешок» на территории республики.

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«На самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками <…> Планомерно уничтожаются все, кто заходят на территорию ЛНР», — подчеркнул он.

Союзные войска продолжают выполнение спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что скоро на передовую отправятся его несовершеннолетние сыновья. Им исполнилось 14, 15 и 16 лет. По словам политика, несовершеннолетний возраст не должен быть препятствием для обучения защите родины.

ЛНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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