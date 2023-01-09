Спецоперация 09 января 2023, 08:53 ВСУ перекрыли сток воды в Днепре ради атаки на ЗАЭС Глава ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ хотят форсировать Днепр и высадиться около ЗАЭС РИА «Новости»

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Обмеление Днепра является подтверждением планов ВСУ по форсированию реки. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он поделился мнением в интервью РИА «Новости».

«В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра», — отметил Рогов.

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Он добавил, что уменьшение стока воды в реке произошло из-за действий со стороны вражеских властей. Те отдали распоряжение плавно перекрывать гидротехнические затворы на нескольких ГЭС. По мнению собеседника РИА «Новости», это происходит в верховьях реки — на плотинах Днепровского каскада. Рогов предположил, что сток воды в Днепре также перекрывают на Кременчугской и ДнепроГЭС.

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Также он пришел к выводу, что сам маневр реализуют около Каховского водохранилища. Рогов предположил, что украинские десантники высадятся на территории Энергодара и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).