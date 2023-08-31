Спецоперация 31 августа 2023, 09:47 ВСУ перебросили ремонтную технику и мобильные госпитали на Купянское направление Офицер Марочко: ВСУ направили к Купянску ремонтную технику Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские войска из-за больших потерь на Купянском направлении перебросили свои ремонтные средства, подразделения материально-технического обеспечения и мобильные госпитали ближе к линии боевого соприкосновения. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Для ускорения процесса восстановления к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства», — сказал он.

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В зону активных боевых действий передислоцировали подразделения материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины, заявил Андрей Марочко. В подвалах прифронтовых населенных пунктов оборудовали мобильные госпитали. Медики использовали их для стабилизации состояния раненых и их подготовки к эвакуации.

По словам офицера, ВСУ стянули тыловые подразделения ближе к фронту из-за того, что потеряли при наступлении много солдат и техники.

Около Серебрянского лесничества и Ямполовского участка на Краснолиманском направлении отразили атаки украинских националистов. Подразделения противника лишились более 60 военнослужащих.