Спецоперация 18 апреля 2023, 08:08 ВСУ перебросили подкрепление на Купянское направление — Марочко Офицер Марочко заявил о переброске ВСУ подкрепления на Купянское направление Официальный сайт президента Украины

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили подкрепление на Купянское направление. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам офицера, колонну техники противника с военнослужащими численностью около сотни человек заметили в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Там же украинские войска организовали пункт временной дислокации.

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«Сейчас в данном районе идут активные работы по маскировке», — сказал он.

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев накануне сообщил о ликвидации трех диверсионно-разведывательных групп украинских военных на Купянском направлении. Он также рассказал о сорванных ротациях ВСУ в районе Орлянского и Синьковки.