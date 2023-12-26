Спецоперация 26 декабря 2023, 09:33 ВСУ перебросили под Купянск взвод с женщинами Марочко: ВСУ на Купянском направлении бросили все силы одной из бригад Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

ВСУ отправили представителей взвода материально-технического обеспечения, в составе которого есть женщины, под Купянск в качестве штурмовиков. Об этом сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на собственные источники.

По словам офицера, взвод МТО направили в «красную зону» после прибытия в Чугуев. Марочко заявил о «нецелевом применении» подразделения.

Реклама

Он также сообщил, что украинские боевики перебросили из Житомира в район Синьковки резервы десантно-штурмовой бригады, военнослужащие которой в основном не имеют боевого опыта и не умеют обращаться с оружием.

Кроме того, по данным отставного подполковника НМ ЛНР, украинские войска попытались усилить оборону на Краснолиманском направлении сводными отрядами, переброшенными к северо-западу от Макеевки и Невского. Однако ВС России регулярно бьют по этим отрядам, так что существенно увеличить обороноспособность на этом участке украинской армии не удалось.