04 августа 2023, 10:31
ВСУ перебросили на Купянское направление систему радиоразведки TSQ-114 Trailblazer
Офицер Марочко: ВСУ перебросили на Купянское направление западные системы РЭБ и РЭР
Украинские войска перевезли в Харьков на Купянское направление боевых действий западные системы радиоэлектронной борьбы и разведки, в том числе американскую TSQ-114 Trailblazer. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«На Купянское направление перебрасывают западные средства РЭБ и РЭР», — написал он.
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Партию оборудования привезли в Харьков. Среди установок идентифицировали американскую систему радиоэлектронной разведки TSQ-114 Trailblazer, которую уже использовали в зоне проведения спецоперации.
Российские системы РЭБ из-за воздействия на GPS-сигнал помешали Вооруженным силам Украины применять некоторые полученные от Запада виды вооружений. Например, умные бомбы с системой наведения Joint Direct Attack Munition.
На Купянском направлении около урочища Маньковка группировка войск «Запад» заняла опорные пункты ВСУ и ударила по взводу пехоты.
ВСУ
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
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