ВСУ перебросили к Артемовску группу из 200 наемников и радикалов | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 11:43 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ перебросили к Артемовску группу из 200 наемников и радикалов Офицер ЛНР Марочко: ВСУ бросили к Артемовску тактическую группу 200 наемников и радикалов РИА Новости

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Российские войска продвинулись в боях за Артемовск, хотя это трудное направление. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к городу ротно-тактическую группу из 200 наемников и радикалов. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об этом Первому каналу. Он опубликовал запись эфира в своем Telegram-канале.

«Наши военнослужащие продвинулись довольно-таки существенно в этом населенном пункте», — сказал он.

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В сводную группировку вошли военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик, Вооруженных сил России и подразделения, которые, по словам офицера, называют «музыкантами». Они медленно, буквально по метру, продвигаются и освобождают Артемовск.

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Из-за натиска украинские военные бежали из него. Андрей Марочко рассказал, что они самовольно оставили свои позиции. Поэтому украинское командование решило принять радикальные меры.

«Была направлена в данный район ротно-тактическая группа. Это как раз порядка 200 человек. В их состав входят иностранные наемники и радикалы-националисты с Украины», — сказал офицер.

Задача группы — не только сдержать наступление российских войск, но и дезертирство собственных солдат.

В Артемовске ВСУ придерживаются той же тактики, что в Северодонецке, Рубежном, Мариуполе и Лисичанске. Андрей Марочко сообщил, что они минируют буквально все, что только возможно, в том числе подвалы, где могут прятаться мирные жители. По его словам, это типично для украинских военных.

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