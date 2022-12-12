Спецоперация 12 декабря 2022, 11:21 ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватовское направление Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ к Сватову Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Командование вооруженных сил Украины приняло решение перебросить дополнительные подразделения бойцов к Сватову. Информацию об этом изданию РИА «Новости» сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«В районе населенного пункта Стельмаховка выявлена дополнительная переброска сил и средств противника», — заявил он.

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Он уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских войск на этом направлении.

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Ранее Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебросили под Артемовск большое количество украинских медиков. Такое положение дел он связал с большими потерями украинской армии.

А по данным полковника полиции ЛНР Виталия Киселева, под Артемовск прибыли «черные трансплантологи». Они изымают органы убитых и смертельно раненных бойцов ВСУ и перепродают их.