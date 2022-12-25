Спецоперация 25 декабря 2022, 08:19 ВСУ перебросили дополнительные резервы под Сватово в ЛНР Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске дополнительных резервов ВСУ под Сватово РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командование украинской армии перебросило дополнительные силы по направлению к населенному пункту Сватово в Луганской Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, на эти меры командование ВСУ пошло в связи с неэффективностью средств огневого поражения украинских военных и большими потерями в живой силе.

Реклама

«Они приняли такое решение вынуждено, так как санитарные и безвозвратные потери превысили предположительные расчетные цифры», — отметил Марочко.

Реклама

Сватово является важным населенным пунктом при обороне Луганской Народной Республики, имея стратегическое значение для линии обороны российских войск. ВСУ регулярно обстреливают город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, пытаясь прорвать возведенные защитные редуты.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что Украина усилила работу диверсионно-разведывательных групп рядом с Лисичанском, бойцы ВС РФ ведут борьбу для пресечения этой деятельности.