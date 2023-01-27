Спецоперация 27 января 2023, 08:38 ВСУ перебросили часть подразделений под Херсон «Русская весна»: ВСУ готовятся форсировать Днепр сайт президента Украины

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ВСУ усиливают группировку войск в районе новой Каховки. Об этом сообщили корреспонденты издания «Русская весна» .

По их данным, такой маневр свидетельствует о подготовке к наступлению. Авторы материала предположили, что противник собирается форсировать Днепр.

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Также они рассказали, что со стороны ВСУ активно работает артиллерия. Эти вражеские подразделения наносят удары по окопам. Подобные действия могут быть частью подготовительных работ перед прорывом.

Кроме того, ВСУ на ежедневной основе отправляют лодки с диверсионно-разведывтельными группировками к берегам Днепра, находящимся под контролем союзных сил. По данным авторов материала, украинские солдаты предприняли ряд мощных вылазок через острова, попав и на другую сторону Днепра, отходили под ударами артиллерии и огня десанта ВС России с пехотой.

Журналисты «Русской весны» предположили, что ВСУ готовят прорыв или же пытаются создать видимость для отвлечения ВС РФ.