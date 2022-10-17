ВСУ начали перебрасывать резервы под Артемовск | 360°

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ВСУ начали перебрасывать резервы под Артемовск

Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ стали перебрасывать силы в Артемовск

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Вооруженные силы Украины направляют свои резервы в район Артемовска (переименовам официальным Киевом в рамках декоммунизации в Бахмут) в ДНР после наступления Союзных сил на этом направлении. Об этом ТАСС заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Действия наших и союзных сил в районе населенного пункта Артемовск заставили вооруженные формирования Украины перебрасывать резервы с других направлений. Это вызвало нехватку личного состава [у ВСУ] на многих других участках фронта», — сообщил он.

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Президент Украины Владимир Зеленской заявил на прошлой неделе, что украинские военные ведут очень тяжелые бои в районах Соледара и Бахмута.

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Марочко 14 октября говорил об отходе украинских военнослужащих в северо-западные и западные части Артемовска. По его словам, не исключено, что бойцов ВСУ бросили их командиры.

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