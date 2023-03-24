24 марта 2023, 21:19
ВСУ перебрасывают на передовую подготовленные в Европе резервы — Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ стягивают на передовую резервы, подготовленные в Европе
Украинское командование перебрасывает на линию боевого соприкосновения резервы, в том числе прошедших обучение в Европе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Безусловно, они готовятся. Мы видим определенное скопление, переброску определенного рода резервов, в том числе того резерва, который обучался в европейских странах. Мы видим и переброску техники», — сообщил Пушилин.
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Запад подталкивает Украину к контрнаступлению, считает глава ДНР. Нужны победы, чтобы оправдать огромные вливания средств в кампанию. Кроме того, победы нужны для воздействия на европейские страны, которые США склоняют на свою сторону. Киевскому режиму нужны достижения, чтобы «отыгрывать ту пропагандистскую составляющую», отметил Пушилин.
«Если не будет каких-то побед, если не будет даже каких-то иллюзий побед или ожиданий побед, то ситуация может очень быстро начать усложняться на внутриполитическом треке в оставшейся части Украины», — подчеркнул врио главы ДНР.
Российское командование владеет ситуацией и предпринимает меры для упреждения попыток контрнаступления ВСУ, отметил Пушилин.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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