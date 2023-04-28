Спецоперация 28 апреля 2023, 12:44 ВСУ отвели от зоны боевых действий подготовленные для контрнаступления силы Гагин сообщил, что ВСУ не допускают к боям подготовленные для контрнаступления силы РИА «Новости»

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Командование украинской армии не допускает в зону боевых действий подразделения и соединения, подготовленные для предстоящего контрнаступления. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, ВСУ аккумулируют наиболее профессиональные и подготовленные части, избегая их участия в боевых действиях.

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«Кроме того, ВСУ усилили разведку беспилотниками и боем, а также диверсионно-разведывательных групп на всей линии соприкосновения. Эту активность можно связать с подготовкой контрнаступления, которое от Украины требуют западные хозяева», — сказал советник.

Гагин уточнил, что Главное управление разведки и Служба безопасности Украины значительно усилили контроль над гражданами, которые связываются с россиянами через мессенджеры.

«Они хотят обеспечить режим тишины, чтобы не было утечек о движении колонной с военной техникой», — добавил он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные подготовились к контрнаступлению ВСУ. Однако, по его словам, в первой половине мая этого можно не ждать.