Спецоперация 23 марта 2023, 01:42 ВСУ стали отправлять на передовую даже инвалидов — украинский пленный Военнослужащий 54-й бригады ВСУ Иванников: Киев отправляет на передовую даже инвалидов РИА «Новости»

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Командование ВСУ отправляет на передовую людей с инвалидностью из-за некомплекта в украинской армии, рассказал военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, взятый в плен под Белогоровкой в ЛНР. Слова бойца передало РИА «Новости».

«Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, что все здоровые были, то есть, люди, даже которые с серьезными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы», — рассказал украинский военнослужащий.

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Иванников добавил, что его подразделение расформировали из-за некомплекта, и из тыла отправили на передовые позиции. По словам пленного, в части остались в основном те, у кого были проблемы со здоровьем и люди пожилого возраста.

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«У нас был человек — в двух пятках пластины, чуть больше года после операции. <…> Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали. У меня куска легкого нет, отдышка и все знали об этом», — пояснил Иванников.

Пленный украинец отметил, что изначально люди с проблемами по здоровью занимали должности, где не требовались большие физические нагрузки. Но потом всех забрали и перекинули на передовую. По словам Иванникова, украинская армия несет большие потери на Кременском направлении, и частично это из-за такого состава частей ВСУ.