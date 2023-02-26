Спецоперация 26 февраля 2023, 10:24 ВСУ отправили на убой в Артемовск выходцев из Западной Украины «Группа Вагнера»: Артемовск защищали выходцы из Западной Украины РИА «Новости»

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В зоне Артемовска (украинское название города — Бахмут) большинство убитых и взятых в плен союзными силами военнослужащих ВСУ оказались выходцами из Западной Украины. К такому выводу пришел один из командиров «Группы Вагнера». Он описал ситуацию в беседе с РИА «Новости».

По его словам, такая статистика сложилась исходя из досмотра документов.

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«Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область», — рассказал собеседник издания.

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Он отметил, что руководит подразделением, которое штурмует Артемовск с южного направления.

Также собеседник издания сообщил, что на стороне ВСУ сражаются и так называемые ветераны АТО. Однако таких военнослужащих мало. Кроме того, командир «Группы Вагнера» рассказал о выявлении среди личного состава украинской армии сторонников «Правого сектора»*. Нашивки этого объединения нашли на кителе одного из убитых.

* «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.