ВСУ отправили на передовую украинцев с ограничениями по здоровью
Минобороны: украинцы не проходят медкомиссию перед отправкой в ряды ВСУ
Военкоматы на Украине принуждают мобилизованных граждан, имеющих ограничения по здоровью, отказываться от прохождения медкомссии. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Пленные военнослужащие ВСУ дали показания о своей мобилизации. Оказалось, что их вынуждают подписать отказ от медкомиссии. Таким образом все мужчины, независимо от состояния здоровья, признаются годными к службе, рассказал Мизинцев.
Такое беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников. По словам представителя Минобороны РФ, в годы Великой Отечественной войны нацисты бросали на защиту городов стариков и больных людей. Это в очередной раз доказывает безразличие украинских властей к своим гражданам, подытожил Мизинцев.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими беспилотниками погранпоста в поселке Черноземный и заправочной станции в селе Новые Юрковичи.