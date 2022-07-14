Военкоматы на Украине принуждают мобилизованных граждан, имеющих ограничения по здоровью, отказываться от прохождения медкомссии. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Пленные военнослужащие ВСУ дали показания о своей мобилизации. Оказалось, что их вынуждают подписать отказ от медкомиссии. Таким образом все мужчины, независимо от состояния здоровья, признаются годными к службе, рассказал Мизинцев.

Такое беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников. По словам представителя Минобороны РФ, в годы Великой Отечественной войны нацисты бросали на защиту городов стариков и больных людей. Это в очередной раз доказывает безразличие украинских властей к своим гражданам, подытожил Мизинцев.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими беспилотниками погранпоста в поселке Черноземный и заправочной станции в селе Новые Юрковичи.