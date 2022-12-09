Спецоперация 09 декабря 2022, 05:53 ВСУ открыли прицельный огонь по Горловке Мэр Горловки Приходько: дом поврежден в ходе прицельного огня ВСУ по городу РИА «Новости»

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ВСУ открыли прицельный огонь по Горловке. В результате обстрела дом получил повреждения. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

По его словам, украинские военные открыли прицельный огонь по горловскому поселку шахты имени Гагарина.

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«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки с позиций ВФУ поврежден дом по адресу: улица Нансена, 7 (прямое попадание вражеского снаряда в кровлю). Без пострадавших», — отметил он.

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Представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале позже сообщило, что обстрел Горловки украинские бойцы начали в 03:45. Они выпустили по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе проживает свыше 250 тысяч человек.

Днем 8 декабря украинские боевики обстреляли Донецк. Огонь привел к отключению энергии в пяти шахтах. Под землей остались 186 горняков. Их оперативно начали эвакуировать. Донецк с начала недели находится под массированным обстрелом со стороны ВСУ. В среду, 7 декабря, украинские военные выпустили по городу ракеты залпового огня «Град».