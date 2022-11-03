Спецоперация 03 ноября 2022, 01:49 ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска для провокации российской армии — СМИ РИА «Новости»: ВСУ атаковали жилые кварталы Артемовска с целью провокации ВС РФ РИА "Новости"

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Украинские военные открыли огонь по жилым районам Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в силовых структурах. Он заявил, что ВСУ сделали это, чтобы дискредитировать российские войска и обвинить РФ в агрессии против мирных жителей.

«Сегодня в Артемовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны», — рассказали в агентстве.

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Атака на город велась из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров.

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По словам источника, основная цель этой операции — показать Европе и всему миру неправдоподобную картинку якобы агрессии со стороны России.

О пострадавших пока не сообщается.

2 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска почти везде продвигаются вперед. Он отметил, что продолжаются бои и за Артемовск. Также он рассказал, что нашими бойцами заняты новые позиции в Марьинке. А самым сложным направлением Пушилин назвал Краснолиманское.