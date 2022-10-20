ВСУ открыли огонь по трем районам Донецка из тяжелой артиллерии | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 07:59 ВСУ открыли огонь по трем районам Донецка из тяжелой артиллерии СЦКК ДНР: в ночь на 20 октября ВСУ дважды ударили по Донецку

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За первые часы 20 октября ВСУ дважды ударили по Донецку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.

Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк», — сообщили сотрудники ведомства.

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По их данным, в это время удар пришелся по Киевскому и Куйбышевскому районам столицы республики. Всего по ним выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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Уже в 02:50 по местному времени (совпадет с московским) был зафиксирован второй удар по городу. По сообщению представительства ДНР в СЦКК, в этот момент ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Огонь открыли со стороны населенного пункта Красногоровка.

О пострадавших, жертвах, разрушениях жилых домов или объектов инфраструктуры и иных последствиях этих ударов пока ничего не известно.