ВСУ открыли огонь по трем районам Донецка из тяжелой артиллерии | 360°

20 октября 2022, 07:59
ВСУ открыли огонь по трем районам Донецка из тяжелой артиллерии
СЦКК ДНР: в ночь на 20 октября ВСУ дважды ударили по Донецку
За первые часы 20 октября ВСУ дважды ударили по Донецку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.
Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:20 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк», — сообщили сотрудники ведомства.
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По их данным, в это время удар пришелся по Киевскому и Куйбышевскому районам столицы республики. Всего по ним выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
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Уже в 02:50 по местному времени (совпадет с московским) был зафиксирован второй удар по городу. По сообщению представительства ДНР в СЦКК, в этот момент ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Огонь открыли со стороны населенного пункта Красногоровка.
О пострадавших, жертвах, разрушениях жилых домов или объектов инфраструктуры и иных последствиях этих ударов пока ничего не известно.
ДНР
ВСУ
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