10 августа 2023, 23:37
ВСУ открыли огонь по своим же сослуживцам за отказ пересекать Днепр
«Известия»: ВСУ открыли огонь по сослуживцам после отказа пересекать Днепр
Заградительный отряд ВСУ открыл огонь по своим же сослуживцам на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом газете «Известия» сообщил источник.
В материале сказано, что удары осуществили недалеко от города Берислав. Там украинские солдаты отказались переплывать через реку на лодках. В ответ на сопротивление заградотряд открыл огонь по ним.
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Это не первый раз, когда ВСУ собственными руками преумножают потери своей армии. Ранее стало известно, что войска киевского режима обстреляли окопы, в которых находились украинские военнопленные.
Все началось с того, что российские разведчики проникли в эти окопы и взяли в плен боевиков ВСУ. Украинская артиллерия решила ответить на эти действия и открыла огонь по территории. Однако боевиков не смутило, что в окопах находились их же сослуживцы.
Похожая ситуация произошла 4 августа. Военные Украины пытались дезертировать, однако попали под огонь. Удары прилетели от их же товарищей по службе.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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