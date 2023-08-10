Спецоперация 10 августа 2023, 23:37 ВСУ открыли огонь по своим же сослуживцам за отказ пересекать Днепр «Известия»: ВСУ открыли огонь по сослуживцам после отказа пересекать Днепр РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заградительный отряд ВСУ открыл огонь по своим же сослуживцам на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом газете «Известия» сообщил источник.

В материале сказано, что удары осуществили недалеко от города Берислав. Там украинские солдаты отказались переплывать через реку на лодках. В ответ на сопротивление заградотряд открыл огонь по ним.

Реклама

Это не первый раз, когда ВСУ собственными руками преумножают потери своей армии. Ранее стало известно, что войска киевского режима обстреляли окопы, в которых находились украинские военнопленные.

Все началось с того, что российские разведчики проникли в эти окопы и взяли в плен боевиков ВСУ. Украинская артиллерия решила ответить на эти действия и открыла огонь по территории. Однако боевиков не смутило, что в окопах находились их же сослуживцы.

Похожая ситуация произошла 4 августа. Военные Украины пытались дезертировать, однако попали под огонь. Удары прилетели от их же товарищей по службе.