ВСУ открыли огонь по насосной станции в Ясиноватой

Украинские силы выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по насосной станции водохранилища, которая находится в Ясиноватой. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям <…> 09:25 (совпадает с московским временем) — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая (территория насосной станции Верхнекальмиусского водохранилища): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Представительство добавило, что украинские военные выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка в 09:05, а в 09:32 — шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам города.

Ранее Министерство угля и энергетики ДНР заявило, что более 400 трансформаторных подстанций оказалось повреждено в республике. В результате этого свыше 48 тысяч абонентов остались без света.