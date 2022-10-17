ВСУ открыли огонь по маршрутке и автобусной остановке в Донецке | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Подмосковье

17 октября 2022, 16:17

Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья

Спецоперация

17 октября 2022, 16:13

С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации. Это усложнит работу парламента

Деньги

17 октября 2022, 16:12

От 50 до 100 тысяч рублей в качестве подарка. Банк «Открытие» запустил новую акцию

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:11

Жив и даже не ранен. «Погибший» в теракте под Белгородом житель Подмосковья связался с родными

Спецоперация

17 октября 2022, 10:06

ВСУ открыли огонь по маршрутке и автобусной остановке в Донецке

Штаб ТерО ДНР сообщил о попадании снаряда ВСУ в маршрутку в Донецке

Читать 360tv в

ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны (ТерО) ДНР.

По данным представителей ведомства, удар пришелся по автобусной остановке и маршрутке. Сотрудники штаба ТерО ДНР сообщили, что в результате прилета пострадали три мирных жителя. Их состояние и тяжесть ранений пока не уточняются.

Реклама

Также на данный момент неизвестна серьезность повреждений объекта инфраструктуры и транспортного средства.

Реклама

Представители штаба ТерО ДНР призвали жителей региона беречь себя и близких. Также сотрудники ведомства рекомендовали населению не выходить из дома без крайней необходимости.

По данным штаба ТерО ДНР, ВСУ ведут обстрел Кировского района Донецка со стороны Красногоровки. Представители ведомства сообщили, что украинская армия использует для ударов по столице республики артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра. Также они отметили, что огонь ведется по жилым кварталам города.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама