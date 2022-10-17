ВСУ открыли огонь по маршрутке и автобусной остановке в Донецке | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 10:06 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ открыли огонь по маршрутке и автобусной остановке в Донецке Штаб ТерО ДНР сообщил о попадании снаряда ВСУ в маршрутку в Донецке

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ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны (ТерО) ДНР.

По данным представителей ведомства, удар пришелся по автобусной остановке и маршрутке. Сотрудники штаба ТерО ДНР сообщили, что в результате прилета пострадали три мирных жителя. Их состояние и тяжесть ранений пока не уточняются.

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Также на данный момент неизвестна серьезность повреждений объекта инфраструктуры и транспортного средства.

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Представители штаба ТерО ДНР призвали жителей региона беречь себя и близких. Также сотрудники ведомства рекомендовали населению не выходить из дома без крайней необходимости.

По данным штаба ТерО ДНР, ВСУ ведут обстрел Кировского района Донецка со стороны Красногоровки. Представители ведомства сообщили, что украинская армия использует для ударов по столице республики артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра. Также они отметили, что огонь ведется по жилым кварталам города.

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