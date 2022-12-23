Спецоперация 23 декабря 2022, 00:47 ВСУ открыли огонь по Красному Партизану СЦКК сообщил об обстреле Красного Партизана со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли населенный пункт Красный Партизан вечером 22 декабря. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов ведения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Во время атаки украинские военные выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра

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«Зафиксирован обстрел по направлению: 23:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Красный Партизан», — уточнили в ведомстве.

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ВСУ четыре раза за день обстреляли ДНР из реактивной системы залпового огня. Они направили 10 снарядов калибром 152 миллиметров. Массированный обстрел также зафиксировали по Петровскому району Донецка, где упали пять снарядов. В сторону Майорска и Новоселовки украинские боевики выпустили семь снарядов и шесть мин.

Накануне под обстрел ВСУ попал отель в Донецке, где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его ранило в спину, врачи нашли в позвоночнике осколок мины. Сейчас Рогозин находится в удовлетворительном состоянии.