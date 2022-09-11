ВСУ открыли огонь по четырем районам Донецка утром 11 сентября | 360°

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ВСУ открыли огонь по четырем районам Донецка утром 11 сентября

ВСУ вновь обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

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ВСУ трижды обстреляли Донецк за первые часы 11 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы). Выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметра», — сообщили представители ведомства.

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Спустя 13 минут они зафиксировали еще один прилет. В 05:43 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ обстреляли Ленинский, Ворошиловский районы города. По ним прилетело пять снарядов того же калибра.

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Через семь минут произошел артобстрел Буденовского района города. Туда прилетело три снаряда калибром 155 миллиметров.

Также представители ДНР в СЦКК сообщили об обстреле Киевского района Донецка. По нему противник выпустил два снаряда из тяжелой артиллерии.

О пострадавших, разрушениях и иных последствиях вражеских обстрелов столицы ДНР пока неизвестно.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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