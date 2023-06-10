Спецоперация 10 июня 2023, 00:54 ВСУ открыли огонь из тяжелых орудий в двух районах Запорожской области Рогов заявил об обстрелах ВСУ на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области

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Украинские боевики ведут мощные обстрелы из тяжелого вооружения на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель военно-гражданской администрации и председатель движения"Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он не исключил, что украинская армия ведет артиллерийскую подготовку перед новым штурмом.

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«Уже около пары часов на Ореховском и Пологовском участках Запорожского фронта боевики ВСУ ведут мощный обстрел из тяжелых видов вооружения», — написал Рогов.

Представитель военно-гражданской администрации добавил, что в район линии соприкосновения начали украинская армия начала подтягивать новые силы и бронемашины.

«Все говорит о том, что сегодня основная работа будет в районе населенного пункта Работино Ореховского района Запорожской области», — добавил Рогов.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ночь на четверг, 8 июня, войска украинской 47-й механизированной бригады попытались прорвать оборону российских военных. Он отметил, что на этот участок командование ВСУ перебросило 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники. Скопления вражеских сил обнаружили разведчики. Российские войска нанесли превентивный удар и за два часа боя уничтожили 350 украинских военных, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.