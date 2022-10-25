ВСУ открыли огонь по Донецку, Красному Партизану и Горловке | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 10:49 ВСУ открыли огонь по Донецку, Красному Партизану и Горловке СЦКК сообщил об обстреле Донецка, Горловки и Красного Партизана со стороны ВСУ РИА "Новости"

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Украинские силы обстреляли Горловку, Донецк и Красный Партизан. Об этом в своем Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский, Куйбышевский район)», — сказано в сообщении.

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ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. В представительстве добавили, что украинские войска в 08:40 выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Также в 09:02 с новой силой начался обстрел Куйбышевского района Донецка, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

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Кроме того, ВСУ в 09:03 открыли огонь по населенному пункту Красный Партизан и выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра, а через две минуты — пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

Ранее, 24 октября, сообщалось об обстреле Яковлевки в ДНР.

Артиллерию калибром 155 миллиметров используют страны НАТО. Известно, что США поставили киевскому режиму дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, их ВСУ используют для обстрела Донбасса.