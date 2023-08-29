ВСУ открыли «дружественный огонь» по собственной колонне на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 29 августа 2023, 10:38 ВСУ открыли «дружественный огонь» по собственной колонне на Купянском направлении Офицер Марочко: ВСУ открыли огонь по своей колонне техники у Новоселовского Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные возле Новоселовского на Купянском направлении спутали собственную колонну техники с российской и уничтожили. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Колонна из двух бронетранспортеров и трех автомобилей выдвинулась к цели в районе Новоселовского, но в какой-то момент по неизвестной причине резко развернулась в обратную сторону. По словам Андрея Марочко, подразделение Вооруженных сил Украины не признало своих сослуживцев и по ошибке атаковало из артиллерийских орудий.

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«После „дружественного“ огневого воздействия украинская техника была повреждена или уничтожена, личный состав рассеялся в ближайшей лесополосе», — сказал офицер.

Похожий случай произошел весной в Артемовске. Тогда ВСУ обстреляли своих солдат из реактивной системы залпового огня. На Краснолиманском направлении в июне произошел конфликт из-за ротации, и украинские бойцы атаковали новобранцев из минометов.