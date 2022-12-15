Спецоперация 15 декабря 2022, 17:17 ВСУ отказались прекратить стрельбу в новогоднюю ночь Замглавы Генштаба ВСУ Громов: полное прекращение огня на Новый год невозможно Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина против временного прекращения огня на Новый год, сообщил замначальника главного оперуправления генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Киеве. Об этом написало РИА «Новости».

Громов добавил, что прекратить огонь можно будет лишь тогда, когда «ни одного российского военного не останется на земле».

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«Интересный вопрос о временном прекращении огня. Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда на земле не будет солдат Вооруженных сид России», — заявил военачальник.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вопрос временного новогоднего перемирия не стоит на повестке дня — кроме того, подобных предложений не поступало.

Военные эксперты опасаются, что именно в новогоднюю ночь ВСУ могут попытаться ударить по территории России, причем с помощью США и Британии выбрать такую цель, поражение которой больнее ударит по авторитету страны. Один из экспертов считает, что Украина усиленно накапливает дроны с дальностью полета до 800 километров, чтобы «представить» их в России.