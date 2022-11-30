Спецоперация 30 ноября 2022, 09:40 ВСУ отказались наступать на Сватово из-за колоссальных потерь Офицер ЛНР Марочко: командиры ВСУ отказались наступать на Сватово из-за потерь Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские подразделения не смогли вернуть контроль над Сватово в Луганской Народной Республике. Командиры Вооруженных сил Украины потребовали от военачальников разъяснить целесообразность наступления на этот город. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал об этом ТАСС.

Разведчики выяснили, что командиры штурмовых подразделений написали рапорты вышестоящему руководству и потребовали обосновать боевые действия в направлении Сватово. Они пожаловались на большие потери среди бойцов, нехватку боеприпасов, вооружения, военной техники и усомнились в том, что командование правильно рассчитало силы для операции.

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ВСУ в очередной раз попытались пойти в наступление на сватовском участке линии соприкосновения. Андрей Марочко рассказал 29 ноября, что несколько ротно-тактических групп напали одновременно с трех направлений. Ответным огнем их вернули на исходные позиции. Эта вылазка дорого обошлась украинской армии — офицер назвал потери колоссальными.

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