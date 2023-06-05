Спецоперация 05 июня 2023, 15:11 ВСУ отбросили при попытке контратаковать близ Водяного в районе Авдеевки Пушилин заявил об ожесточенных боях в районе Водяного на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные предпринимали попытки идти в наступление на западе от Авдеевки — в направлении села Водяного. Основную их часть отбросили, но пока бои продолжаются, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его данным, в последние дни противник не оставляет попытки к контрнаступлению на Авдеевском направлении.

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«В районе населенного пункта Водяное достаточно серьезными силами противник попытался занять позиции», — уточнил Пушилин.

Врио главы ДНР подчеркнул, что между российскими силами и ВСУ развернулись ожесточенные бои. Благодаря профессиональным действиям ВС России противника частично отбросили. Но боестолкновения пока продолжаются, добавил он.

В минувшую субботу, 3 июня, Минобороны сообщало о боях в центре Марьинки, которые ведут штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат». В районе Авдеевки, по данным ведомства, боестолкновения идут с участием подразделений Первого армейского корпуса.