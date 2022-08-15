ВСУ от отчаяния перебросили на марьинское направление спецназ «Правого сектора»

Военные Донецкой Народной Республики при поддержке ВС РФ продолжили успешное наступление в Марьинке. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР. Из-за этого ВСУ перебросили на марьинское направление спецназ запрещенного в РФ «Правого сектора»*.

По данным НМ ДНР, 107-й батальон успешно продвигается в Марьинке, отбирая у противника метр за метром. При этом ВСУ пытаются возвращать контроль над потерянными территориями, применяя для этого в том числе и ударные беспилотники Bayraktar TB2.

«Один из таких аппаратов был на днях сбит в небе на марьинском направлении силами ПВО НМ ДНР», — говорится в сообщении.

По словам одного из офицеров ДНР, украинские военные предпринимают ожесточенные попытки прорвать оборону и вырваться к рубежам Донецка и, в частности, поселку Александровка и другим населенным пунктам.

«Данные попытки пресекаются бойцами Народной милиции при поддержке артиллерии НМ ДНР и ВКС РФ. Для прорыва наших позиций [ВСУ] подвели подкрепление в виде спецназа "Правого сектора"* <…>, помимо этого, [перебросили] офицеров и инструкторов, которые, вероятно, должны поддерживать дух фашистской группировки ВСУ, но им это сильно не поможет», — отметил он.

Он подчеркнул, что все огневые точки украинских военных, которые они бросили, находились исключительно в жилых домах.

* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.