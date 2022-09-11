ВСУ оставят Украину без света | 360°

Эксклюзив 11 сентября 2022, 15:40 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ оставят Украину без света Политолог Михайлов: действия ВСУ поставили под угрозу энергоснабжение Украины РИА «Новости»

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ВСУ не раз открывали огонь по гражданской инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил «360», что эти и другие действия украинской армии, включая обстрелы территорий около ЗАЭС, могут приблизить наступление следующей фазы спецоперации России в регионе.

Далее — его прямая речь.

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Брифинг Минобороны от 11 сентября оказался достаточно сухим. Однако в нем было несколько нововведений.

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Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков впервые выделил целый блок определенных событий. Из него следует, что ВКС и артиллерия ежесуточно и ежечасно наносят удары по живой силе противника в Харьковской области. В этой зоне спецоперации России на Украине количество уничтоженных единиц вражеской живой силы исчисляется тысячами.

Новости об успехах ВС России на Криворожско-Николаевском направлении уже и вовсе стали привычным делом.

РИА «Новости»

Преступления ВСУ

Конашенков впервые отвел целый блок преступлениям украинской хунты против мирного населения ДНР и ЛНР против мирного населения.

Он рассказал, что ВСУ обстреливали объекты инфраструктуры республик. Кроме того, украинская армия наносила удары по энергосистеме освобожденных территорий страны. В том числе — по ЗАЭС.

РИА «Новости»

Военные просто так ничего не заявляют. Соглашусь с мнением многих экспертов и аналитиков: необходимо приступать к новой фазе спецоперации России на Украине. Пора перейти к полному уничтожению энергетических объектов страны — подстанций и электростанций. Их много на территории противника. Украинский режим должен остаться без подпитки.

Скорее всего, Конашенков рассказывал о злодеяниях ВСУ в преддверии ударов по энергетическим объектам вражеского государства.

Время церемоний закончилось

Считаю это правильным — хватит с ними церемониться. Настало время переходить к ведению боевых действий в условиях спецоперации.

РИА «Новости»

Можно придумать сколько угодно новых названий проводимым действиям. Можно добавить новые цели. Сейчас заявлены только денацификация и демилитаризация Украины. К ним можно добавить деэнергетизацию.

Нужно лишать киевский режим всего, на что он опирается. В текущих условиях ВСУ не задумываются, когда бомбят население. После начала новой фазы спецоперации у них будет повод поразмыслить, как их соотечественники будут в домах находиться. Будет ли у них свет, будет ли у них тепло.

Если правительство Украины об этом не думает, то мы и подавно не должны размышлять на эту тему.

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