Спецоперация 24 апреля 2023, 17:26 ВСУ оставили в Артемовске пару бригад и вывели остальные силы из города El Mundo: украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад Официальный сайт президента Украины

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Только пара бригад украинской армии остались оборонять Артемовск. Об этом написала испанская газета El Mundo со ссылкой на источник, осведомленный о перемещениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Корреспонденты издания побывали на украинских позициях в Артемовске. Репортеры заметили много движения от города в сторону Украины. Журналисты увидели колонны бронемашин М113, покидающих район.

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Источник El Mundo сообщил, что украинских военнослужащих в Артемовске почти нет.

«Остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли», — привела его слова испанская газета.

Источник добавил, что Артемовск «выполнил свою миссию». Наступила очередь украинцев нанести удар, и это произойдет очень скоро, подытожил собеседник иностранного издания.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. Он отметил, что российские силы подошли к трудному участку — кварталу высоток, где организована оборона ВСУ.