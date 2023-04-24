24 апреля 2023, 17:26
ВСУ оставили в Артемовске пару бригад и вывели остальные силы из города
El Mundo: украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад
Только пара бригад украинской армии остались оборонять Артемовск. Об этом написала испанская газета El Mundo со ссылкой на источник, осведомленный о перемещениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Корреспонденты издания побывали на украинских позициях в Артемовске. Репортеры заметили много движения от города в сторону Украины. Журналисты увидели колонны бронемашин М113, покидающих район.
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Источник El Mundo сообщил, что украинских военнослужащих в Артемовске почти нет.
«Остались только пара хороших бригад, остальные уже вышли», — привела его слова испанская газета.
Источник добавил, что Артемовск «выполнил свою миссию». Наступила очередь украинцев нанести удар, и это произойдет очень скоро, подытожил собеседник иностранного издания.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. Он отметил, что российские силы подошли к трудному участку — кварталу высоток, где организована оборона ВСУ.
ВСУ
Артемовск
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