Спецоперация 19 апреля 2023, 23:18 ВСУ оставили стратегически важный поселок Спорное — СМИ РВ: ВСУ оставили часть позиций в стратегически важном поселке Спорное под Артемовском РИА «Новости»

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Украинские подразделения в ходе боевых действий начали отступать из стратегически важного узла обороны между Артемовском и Северском. Российские войска вынудили ВСУ оставить часть позиций в районе поселка Спорное, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В ходе боевых действий в Бахмутском (Артемовском) районе российские войска вынудили украинских боевиков оставить часть позиций в стратегически важном узле обороны — в районе поселка Спорное», — говорится в сообщении.

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Военкоры отметили, что над зданиями на окраинах больше не развеваются украинские флаги. Российские военные, работающие на этом направлении, показали брошенную и уничтоженную бронетехнику ВСУ.

В боях под Артемовском уничтожили боевика ВСУ Александра Станкова, который был причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Станков с позывным Перун воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.