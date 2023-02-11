Спецоперация 11 февраля 2023, 20:15 ВСУ оставили два опорных пункта на кременском участке боевых действий Разведчики ЗВО заняли два опорных пункта Нацгвардии Украины на кременском участке фронта РИА «Новости»

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В ходе спецоперации разведчики Западного военного округа отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины на кременском участке фронта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первая точка находилась в лесу. Тела погибших украинские военные не забрали, бросив их при отходе с позиций.

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«Здесь около семи-восьми человек, еще в окопах лежат и по лесу разбросаны по одному-двое», — уточнил один из бойцов ВС России.

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По его словам, среди бойцов ВСУ никто не выжил.

Группа разведчиков, уточнил военный, одновременно штурмовала два опорных пункта Нацгвардии Украины. Наступление военные вели по всему периметру леса. Бой оказался быстрым, каких-либо контрмер противник предпринять не успел и поспешно отступил.

«Было видно, что совсем не ожидали», — оценил действия боевиков ВСУ разведчик.

Он добавил, что в прямом бою украинские нацгвардейцы не сумели долго выдерживать натиск и покидали позиции, как только завязывалось сражение.

На кременском участке, по данным разведчиков ЗВО, российским военным удалось продвинуться на два километра.