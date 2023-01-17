Спецоперация 17 января 2023, 10:38 ВСУ оставили без шансов использовать резервы на Артемовском направлении Советник врио главы ДНР: ВСУ не смогут маневрировать резервами на Артемовском направлении РИА «Новости»

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ВСУ не смогут маневрировать резервами на Артемовском направлении, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live». Он пояснил, что положение украинских военных усугубилось после того, как подразделения ВС РФ полностью освободили Соледар.

«Сейчас фактически идет тактическое окружение Артемовска. Фактически перерезаны основные районы, которые связываются с другими укрепрайонами [ВСУ]», — сказал Кимаковский.

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По его словам, штурмовые группы российских сил могут выполнять боевые задачи в более спокойных условиях, продолжая продвижение вперед. Намечается очень серьезный тактический успех, подчеркнул советник врио главы ДНР.

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Кимаковский добавил, что после взятия Соледара Артемовск уже «хорошо простреливается». По его оценке, на этом направлении уже в ближайшее время можно ждать хороших новостей.

Российские военные завершили освобождение Соледара от ВСУ 12 января. Об этом объявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что взятие города под контроль позволит отрезать пути снабжения противника в Артемовске. После этого оставшиеся в этом году подразделения ВСУ можно будет заблокировать и взять в кольцо.