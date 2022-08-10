ВСУ остались с мизерным запасом вооружения

Активная работа разведки и артиллерии ВС России лишает ВСУ последних боеприпасов. Такое заявление в беседе с «360» сделал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Далее — прямая речь.

Явно видно, что противник пытается создать какие-то резервы. Они могут пригодиться либо для атаки, либо для создания какой-то контрударной группировки.

Запасы ВСУ тают на глазах

Союзные войска, особенно российская военно-космическая артиллерия, стремятся уничтожить локации врага. По складам боеприпасов противника наносятся высокоточные удары. Это происходит в районе Красногоровки. То есть уничтожаются те боеприпасы, которые украинские войска готовили для наступления.

Источник фото: РИА «Новости»

Это говорит об активизации российской артиллерии и разведки. Эти подразделения работают именно на уничтожение тех вражеских группировок, которые в последующем могут нанести удар. Кроме того, изучаются и уничтожаются опасные для союзных сил резервы противника.

Также Минобороны рассказало об уничтожении семи складов ракетно-артиллерийского запаса ВСУ. Дело в том, что украинская армия практически осталась без вооружения. Текущие запасы снарядов в основном состоят из образцов советской артиллерийской техники. А поставляемых с Запада боеприпасов так мало, что они не играют роли на поле боя.

Противник не в состоянии оказать сопротивления нашим наступающим войскам

Удар с воздуха исключен

Минобороны сообщило, что ВС России сбили три самолета ВСУ в Николаевской области. Я думаю, что это авиация, которую противник начал получать из Словакии, Македонии и Румынии. Уничтожение этих самолетов говорит о бесперспективности наступления врага с воздуха.

Источник фото: РИА «Новости»

Как только эти самолеты ВСУ появляются в воздухе, наши системы ПВО их тут же обнаруживают и уничтожают. Кстати, это касается и украинских БПЛА. ВС России их уничтожают по всей территории спецоперации на Украине.

ВС России успешно продвигаются вперед

Стоит отметить, что контрбатарейная борьба на фронте стала достаточно масштабной. В последнее время украинцы редко выходят на контратаки и на борьбу в целом. Это свидетельствует о мощи российской артиллерии. Эти подразделения ВС РФ достаточно хорошо обеспечены. Контрбатарейная борьба ведется в нашу пользу.

Мы продвигаемся вперед, особенно в направлении Запорожья. Охватываем открытые фланги противника. Наибольших успехов, конечно же, ВС России достигли на направлении Песков и Соледара

Минобороны регулярно сообщает об ударах по вражеским пунктам управления в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. Однако ставить точную дату полной зачистки этих территорий от националистов — неблагородное дело. Боевые действия — вещь непредсказуемая. Однако уже сейчас можно сказать, что никакого разрекламированного контрнаступления не будет.