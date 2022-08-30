ВСУ опять обстреляли Антоновский мост

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Антоновский мост в Херсоне, обеспечивающий сообщение между мирным населением и другими частями региона. В результате обстрела инфраструктура переправы не пострадала. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«В принципе, Антоновский мост стоит в целости и сохранности. Нет каких-то разрушений. Что-то прилетало, но чтобы какая-то инфраструктура там была нарушена, мы не можем сказать такого», — заявил он в комментарии ТАСС.

По данным ВГА, украинские силы нанесли удары по двум жилым домам Херсона.

Стремоусов 25 августа сообщал, что ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS.

«Была попытка обстрела, пару дыр добавило, но мост целый, ПВО отработала», — сообщил он тогда.

Антоновский мост — единственный автомобильный переход через Днепр между Херсоном и Херсонской областью. Украинские военные в последние месяцы регулярно обстреливают переправу, она закрыта для движения. Украина заявляла о планах разрушить этот транспортный переход полностью.