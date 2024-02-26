Спецоперация 26 февраля 2024, 08:03 ВСУ окопались у кладбища в Работино Рогов: ВСУ окопались у кладбища в Работино на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Украинские солдаты разместили свои позиции в северной части села Работино возле кладбища. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова привело РИА «Новости».

«Основной форпост боевиков ВСУ, помимо тех укрепрайонов, какие есть, — это кладбище», — пояснил он.

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По словам Рогова, бойцы ВСУ также организовали схроны в районе улицы Мира.

До этого он сообщал, что в населенном пункте идут активные боестолкновения. Инициатива принадлежит российским военнослужащим. Бойцы ВС России наступают и перемалывают силы ВСУ. Противник понес колоссальные потери в живой силе и технике.

Ранее Рогов заявил, что российские военные заняли южную часть Работина, атаки ведутся в сторону центра.