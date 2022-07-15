ВСУ обвинили в поджоге пшеницы в Запорожье

Сторонники киевского режима подожгли пшеничные поля в Запорожье. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского, также как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения», — сказал Рогов.

По его словам, это произошло с согласия руководства. Он сделал такой вывод, поскольку поджог произошел одновременно и в Запорожье, и в Херсонской области.

Также Рогов сообщил, что сегодня в подвластном ему регионе идет уборка урожая. Он отметил, что аграриям катастрофически не хватает комбайнов. По его словам, это связано с увеличением объема выращенной пшеницы.

«Природа дала урожайность на 12-13% больше, чем обычно в украинские времена», — сообщил Рогов.

Ранее Минсельхоз России сообщил, что аграрии к 14 июля собрали почти 20 миллионов тонн зерна. Заявление ведомства процитировал RT.