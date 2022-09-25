ВСУ обстреляли зернохранилище в Запорожской области | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 01:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВСУ обстреляли зернохранилище в Запорожской области Член ВГА запорожской области Рогов: ВСУ обстреляли зернохранилище и складам с удобрениями РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские националисты нанесли удар по зернохранилищу и складам с удобрениями в пригороде Токмака в Запорожской области. Пострадала сельхозтехника, уничтожено здание складов, один человек ранен, сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Нанесены удары по пригороду Токмака, по фермерским хозяйствам, по зернохранилищу, по складам с сеном и удобрениями. Сгорело несколько единиц сельхозтехники. Ранение получил один человек. Ущерб исчисляется в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена», — заявил Рогов.

Реклама

Здание складов полностью уничтожено, добавил член ВГА.

Реклама

ВСУ 24 сентября обстреляли Энергодар, часть снарядов упала в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Огонь из ствольной артиллерии.

В тот же день ВСУ трижды за 15 минут обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. Огневые позиции украинских националистов расположены в Орловке и Красногоровке. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

0 0 0 0 0 0