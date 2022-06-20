Киевский режим подготовил новую провокацию против мирных жителей Харьковской области для последующего обвинения российской армии в неизбирательных ударах. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Он пояснил, что украинские военные для организации провокации развернули артиллерийскую батарею, из которой ведут огонь по жилым домам. В квартирах, которые покинули местные жители, боевики разворачивают огневые позиции.

Чтобы кадры с «убийствами мирных жителей российскими военными» широко разошлись по миру, власти Киева уже готовы задействовать украинских и западных журналистов.

Мизинцев подчеркнул, что это очередное доказательство пренебрежения украинских властей нормами международного гуманитарного права. Представитель Минобороны напомнил, что в ходе специальной операции российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины и оказывают помощь мирным жителям.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что за организацией провокаций и фейков со стороны Украины стоит настоящая армия пиар-компаний, которые целенаправленно занимаются информационной войной.