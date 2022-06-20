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    20 июня 2022, 22:51

    ВСУ обстреляли жилые дома ради провокации российских военных — Минобороны

    Минобороны: ВСУ вели обстрел жилых домов под Харьковом для обвинения российских военных

    Анатолий Минкин

    Киевский режим подготовил новую провокацию против мирных жителей Харьковской области для последующего обвинения российской армии в неизбирательных ударах. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

    ВСУ обстреляли жилые дома ради провокации российских военных — Минобороны

    Он пояснил, что украинские военные для организации провокации развернули артиллерийскую батарею, из которой ведут огонь по жилым домам. В квартирах, которые покинули местные жители, боевики разворачивают огневые позиции.

    Чтобы кадры с «убийствами мирных жителей российскими военными» широко разошлись по миру, власти Киева уже готовы задействовать украинских и западных журналистов.

    Мизинцев подчеркнул, что это очередное доказательство пренебрежения украинских властей нормами международного гуманитарного права. Представитель Минобороны напомнил, что в ходе специальной операции российские военные не наносят ударов по гражданской инфраструктуре Украины и оказывают помощь мирным жителям.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что за организацией провокаций и фейков со стороны Украины стоит настоящая армия пиар-компаний, которые целенаправленно занимаются информационной войной.